Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret etti (2)

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret etti (2)GÖRÜŞME 50 DAKİKA SÜRDÜCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret etti (2)

GÖRÜŞME 50 DAKİKA SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi. Bahçeli'nin evinde gerçekleşen görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Erdoğan ve Bahçeli birlikte evden çıktı. Erdoğan, aracına binerek ayrılırken, görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Görüntü dökümü:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evden çıkışı

Haber: Buğra OLAÇ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı