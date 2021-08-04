Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret etti

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret ettiCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından akşam saatlerinde MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Erdoğan ve Bahçeli'nin bir araya geldiği görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti" açıklaması yapıldı. Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesine ilişkin fotoğraf da paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı