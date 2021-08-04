Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret etti
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret ettiCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından akşam saatlerinde MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Erdoğan ve Bahçeli'nin bir araya geldiği görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti" açıklaması yapıldı. Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesine ilişkin fotoğraf da paylaşıldı.

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret etti
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret etti
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret etti
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi evinde ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi evinde ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşüyor
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