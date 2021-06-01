Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azerbaycan-Gürcistan-Ermenistan, böyle bir üçlü iş birliği veya Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliği, bütün bunlara...
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azerbaycan-Gürcistan-Ermenistan, böyle bir üçlü iş birliği veya Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliği, bütün bunlara...

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Azerbaycan-Gürcistan-Ermenistan, böyle bir üçlü iş birliği veya Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliği, bütün bunlara...
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Politika

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azerbaycan-Gürcistan-Ermenistan, böyle bir üçlü iş birliği veya Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliği, bütün bunlara Türkiye olarak varız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azerbaycan-Gürcistan-Ermenistan, böyle bir üçlü iş birliği veya Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliği, bütün bunlara Türkiye olarak varız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azerbaycan-Gürcistan-Ermenistan, böyle bir üçlü iş birliği veya Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliği, bütün bunlara... - Haberler
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