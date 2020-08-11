Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'u kabul etti
Son dakika gelişmesine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul etti.
11.08.2020 15:04 | Son Güncelleme: 11.08.2020 15:18
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, 45 dakika sürdü.
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Kaynak: AA