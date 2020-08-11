Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'u kabul etti Son dakika gelişmesine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, 45 dakika sürdü. Kaynak: AA