Son dakika haberleri... - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanını kabul etti
Son dakika haberi: - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanını kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul etti.
11.08.2020 14:44 | Son Güncelleme: 11.08.2020 15:02
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanını kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde, Bakan Ceyhun Bayramov'un, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşananlar hakkında son durum ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi vermesi bekleniyor.
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Kaynak: İHA