Son dakika haberleri! - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile akşam yemeğine katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile akşam yemeğine katıldı

09.12.2020 20:24 | Son Güncelleme: 09.12.2020 20:28

Gelen son dakika haberine göre - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile akşam yemeğine katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile akşam yemeğine katıldı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile akşam yemeğine katıldı

BAKÜ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile akşam yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 gün sürecek ziyareti kapsamında geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte akşam yemeğine katıldı. Yemeğin ardından kalacağı otele gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı otel girişinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile MİT Başkanı Hakan Fidan ve yetkililer karşıladı. Erdoğan, ziyaretin ikinci gününde Haydar Aliyev'in kabrini, Azerbaycan Şehitliği'ni ve Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek. Zafer Geçit Töreni'ne katılacak olan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile başbaşa ve heyetlerarası görüşecek. Daha sonra Erdoğan ve Aliyev, anlaşmaların imzalanması ve ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek.

Son dakika haberleri! - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile akşam yemeğine katıldı
Son dakika haberleri! - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile akşam yemeğine katıldı
Son dakika haberleri! - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile akşam yemeğine katıldı
Son dakika haberleri! - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile akşam yemeğine katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DERYA YETİM

İlgili Haberler

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ulusa seslendi- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: - 'Zafer kazanarak, düşmanın kafasını ezerek, düşmanı...
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ulusa seslendi- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: - "Zafer kazanarak, düşmanın kafasını ezerek, düşmanı...
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İftira ile karşı karşıyayız
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İftira ile karşı karşıyayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani telefonda görüştü

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Özdemir Haluk Bilginer İbrahim Tatlıses Aras Bulut İynemli
Spor Okan Buruk Fatih Terim Sergen Yalçın Ali Palabıyık Josef De Souza
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile akşam yemeğine katıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 20:28:35. #1.14#
title