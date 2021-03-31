Son dakika haberleri | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AZERBAYCAN BAŞBAKAN YARDIMCISI'NI KABUL EDİYOR
Gelen son dakika haberlerine göre Gülseli KENARLIİSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'i kabul ediyor.
Gülseli KENARLIİSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'i kabul ediyor.
Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ndeki kabul basına kapalı olarak saat 16.15'de başladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı