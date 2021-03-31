Son dakika haberleri | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AZERBAYCAN BAŞBAKAN YARDIMCISI'NI KABUL EDİYOR
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Son dakika haberleri | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AZERBAYCAN BAŞBAKAN YARDIMCISI'NI KABUL EDİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Gülseli KENARLIİSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'i kabul ediyor.

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Gülseli KENARLIİSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'i kabul ediyor.

Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ndeki kabul basına kapalı olarak saat 16.15'de başladı.

Son dakika haberleri | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AZERBAYCAN BAŞBAKAN YARDIMCISI'NI KABUL EDİYOR
Son dakika haberleri | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AZERBAYCAN BAŞBAKAN YARDIMCISI'NI KABUL EDİYOR
Son dakika haberleri | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AZERBAYCAN BAŞBAKAN YARDIMCISI'NI KABUL EDİYOR
Son dakika haberleri | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AZERBAYCAN BAŞBAKAN YARDIMCISI'NI KABUL EDİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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