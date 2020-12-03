Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gidecek
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gidecek

03.12.2020 14:25 | Son Güncelleme: 03.12.2020 14:28
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gidecek

Son dakika haber: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 9-10 Aralık'ta Azerbaycan'a ziyaret gerçekleştirecek.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 9-10 Aralık'ta Azerbaycan'a ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  9-10 Aralık tarihlerinde Azerbaycan'a ziyaret gerçekleştirecek. Karabağ zaferinin ardından gerçekleştirilecek ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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