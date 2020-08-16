Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder Yaylası'na geldi
Son dakika haberi: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mısırcı teyze ile sohbet etmesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayder Yaylası'na gelmesi RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'na geldi.
16.08.2020 11:59 | Son Güncelleme: 16.08.2020 12:55
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mısırcı teyze ile sohbet etmesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayder Yaylası'na gelmesi RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'na geldi.
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Kaynak: AA