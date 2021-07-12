Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'sından Kanada'sına her fırsatta bize insan hakları, demokrasi, özgürlük nasihati verenlerin tarihindeki utanç...
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'sından Kanada'sına her fırsatta bize insan hakları, demokrasi, özgürlük nasihati verenlerin tarihindeki utanç...

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Avrupa'sından Kanada'sına her fırsatta bize insan hakları, demokrasi, özgürlük nasihati verenlerin tarihindeki utanç...
Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'sından Kanada'sına her fırsatta bize insan hakları, demokrasi, özgürlük nasihati verenlerin tarihindeki utanç lekeleri, birer birer ortaya dökülüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'sından Kanada'sına her fırsatta bize insan hakları, demokrasi, özgürlük nasihati verenlerin tarihindeki utanç lekeleri, birer birer ortaya dökülüyor"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'sından Kanada'sına her fırsatta bize insan hakları, demokrasi, özgürlük nasihati verenlerin tarihindeki utanç... - Haberler
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