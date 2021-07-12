Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'sından Kanada'sına her fırsatta bize insan hakları, demokrasi, özgürlük nasihati verenlerin tarihindeki utanç...

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'sından Kanada'sına her fırsatta bize insan hakları, demokrasi, özgürlük nasihati verenlerin tarihindeki utanç lekeleri, birer birer ortaya dökülüyor"