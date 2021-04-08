Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu milli haltercileri kutladı
Son dakika haber: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 1 bronz ve 2 altın madalya kazanan Muhammed Furkan Özbek ile 2 altın madalya kazanan Daniyar İsmailov'u tebrik etti.
Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler
Koltuk krizinde eleştirilen AB Konseyi Başkanı Michel konuştu: Durumun daha da kötüye gitmesini istemedik
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 1 bronz ve 2 altın madalya kazanan Muhammed Furkan Özbek ile 2 altın madalya kazanan Daniyar İsmailov'u tebrik etti.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla görüştüğü Avrupa Şampiyonu milli halterciler Muhammed Furkan Özbek ve Daniyar İsmayilov'u tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 1 bronz ve 2 altın madalya kazanan Muhammed Furkan Özbek ile 2 altın madalya kazanan Daniyar İsmailov'u kutlayarak başarılarının devamını diledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı