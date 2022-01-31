Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'da son 19 yıl içerisinde öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir"
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Son dakika haberi: 15 bin öğretmenin atama programı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde törene katılanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 bin öğretmenin atama programında konuştu.
15 bin öğretmenin atama programı
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde törene katılanlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 bin öğretmenin atama programında konuştu. (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'da son 19 yıl içerisinde öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir."