Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'da son 19 yıl içerisinde öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir"

95 bini bulan vaka nedeniyle yarıyıl tatili uzatılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net konuştu

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının yol açtığı meşakkatlere rağmen eğitim faaliyetlerini ülke çapında kesintisiz sürdürebilen birkaç devletten biri...