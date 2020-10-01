Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliği, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin şımarıklıklarının esiri...
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliği, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin şımarıklıklarının esiri...

01.10.2020 14:45 | Son Güncelleme: 01.10.2020 14:49
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliği, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin şımarıklıklarının esiri olarak, etkisiz, ufuksuz, sığ bir yapı haline dönüşmüştür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliği, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin şımarıklıklarının esiri olarak, etkisiz, ufuksuz, sığ bir yapı haline dönüşmüştür."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

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