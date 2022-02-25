Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliği ve bunun yanında Batıcı bütün zihniyetler maalesef ciddi, kararlı bir duruş sergilemediler." - Haberler
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliği ve bunun yanında Batıcı bütün zihniyetler maalesef ciddi, kararlı bir duruş sergilemediler."

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliği ve bunun yanında Batıcı bütün zihniyetler maalesef ciddi, kararlı bir duruş sergilemediler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliği ve bunun yanında Batıcı bütün zihniyetler maalesef ciddi, kararlı bir duruş sergilemediler." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Politika, Haberler

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