Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Attığımız her adımda önümüze dizilen tuzakları, dört bir tarafımızda oynanan oyunları bozarak hedeflerimize doğru yürüyoruz' - Haberler
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Attığımız her adımda önümüze dizilen tuzakları, dört bir tarafımızda oynanan oyunları bozarak hedeflerimize doğru yürüyoruz"

AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'nde vatandaşlara hitap etti.

Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'nde vatandaşlara hitap etti.(1)

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Attığımız her adımda önümüze dizilen tuzakları, dört bir tarafımızda oynanan oyunları bozarak hedeflerimize doğru yürüyoruz

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Attığımız her adımda önümüze dizilen tuzakları, dört bir tarafımızda oynanan oyunları bozarak hedeflerimize doğru yürüyoruz

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Attığımız her adımda önümüze dizilen tuzakları, dört bir tarafımızda oynanan oyunları bozarak hedeflerimize doğru yürüyoruz

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Sıtkı İlanbey - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki toplu açılış töreninde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki toplu açılış töreninde konuştu: (1)

 Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (1)

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (1)

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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları aşı yaptırarak Kovid-19 ile mücadeleye güç katmaya davet etti Açıklaması

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Haber: Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Attığımız her adımda önümüze dizilen tuzakları, dört bir tarafımızda oynanan oyunları bozarak hedeflerimize doğru yürüyoruz' - Haberler
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