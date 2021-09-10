Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Attığımız her adımda önümüze dizilen tuzakları, dört bir tarafımızda oynanan oyunları bozarak hedeflerimize doğru yürüyoruz"
AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'nde vatandaşlara hitap etti.
Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'nde vatandaşlara hitap etti.(1)