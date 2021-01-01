Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşılarda alınan bir mesafe var. Şu anda yaptığımız görüşmeler neticesinde 3 milyon aşı geldi ve bunun serisi devam edecek."
01.01.2021 14:15 | Son Güncelleme: 01.01.2021 14:18
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşılarda alınan bir mesafe var. Şu anda yaptığımız görüşmeler neticesinde 3 milyon aşı geldi ve bunun serisi devam edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşılarda alınan bir mesafe var. Şu anda yaptığımız görüşmeler neticesinde 3 milyon aşı geldi ve bunun serisi devam edecek."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel