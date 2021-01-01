Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşılarda alınan bir mesafe var. Şu anda yaptığımız görüşmeler neticesinde 3 milyon aşı geldi ve bunun serisi devam edecek."
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşılarda alınan bir mesafe var. Şu anda yaptığımız görüşmeler neticesinde 3 milyon aşı geldi ve bunun serisi devam edecek."

01.01.2021 14:15 | Son Güncelleme: 01.01.2021 14:18
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşılarda alınan bir mesafe var. Şu anda yaptığımız görüşmeler neticesinde 3 milyon aşı geldi ve bunun serisi devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşılarda alınan bir mesafe var. Şu anda yaptığımız görüşmeler neticesinde 3 milyon aşı geldi ve bunun serisi devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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