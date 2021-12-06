Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Asgari ücret) Sadece işçi kesiminin memnuniyeti değil, işveren kesiminin de alınan karardan memnun olması gerekiyor."
AA / Saniye Hülya Çorakçı Ertan - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Asgari ücret) Sadece işçi kesiminin memnuniyeti değil, işveren kesiminin de alınan karardan memnun olması gerekiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Asgari ücret) Sadece İşçi kesiminin memnuniyeti değil, işveren kesiminin de alınan karardan memnun olması gerekiyor."
AA / Saniye Hülya Çorakçı Ertan - Son Dakika Haberleri
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