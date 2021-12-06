Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Asgari ücret) Sadece işçi kesiminin memnuniyeti değil, işveren kesiminin de alınan karardan memnun olması gerekiyor." - Haberler
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Asgari ücret) Sadece işçi kesiminin memnuniyeti değil, işveren kesiminin de alınan karardan memnun olması gerekiyor."

AA / Saniye Hülya Çorakçı Ertan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Asgari ücret) Sadece işçi kesiminin memnuniyeti değil, işveren kesiminin de alınan karardan memnun olması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Asgari ücret) Sadece İşçi kesiminin memnuniyeti değil, işveren kesiminin de alınan karardan memnun olması gerekiyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a hareketinden önce açıklamada bulundu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a hareketinden önce açıklamada bulundu: (1)

 Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net masaya yatırarak nihai kararımızı...

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net masaya yatırarak nihai kararımızı...

AA / Saniye Hülya Çorakçı Ertan - Son Dakika Haberleri

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