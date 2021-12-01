Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücret noktasında bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir neticeyi inşallah açıklamış olacağız."
AA / Sinan Uslu - Haberler | Politika
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücret noktasında bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir neticeyi inşallah açıklamış olacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücret noktasında bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir neticeyi inşallah açıklamış olacağız."
AA / Sinan Uslu - Son Dakika Haberleri
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