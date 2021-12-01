Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücret noktasında bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir neticeyi inşallah açıklamış olacağız." - Haberler
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücret noktasında bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir neticeyi inşallah açıklamış olacağız."

AA / Sinan Uslu - Haberler | Politika
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücret noktasında bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir neticeyi inşallah açıklamış olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücret noktasında bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir neticeyi inşallah açıklamış olacağız."

Kılıçdaroğlu'ndan kendisiyle ilgili videolar izleten Erdoğan'a: Tamam anladık, gaz yağı alamadık

Kılıçdaroğlu'ndan kendisiyle ilgili videolar izleten Erdoğan'a: Tamam anladık, gaz yağı alamadık

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Uzman ve pratisyen hekimlere) 5 bin, 2 bin 500 lira; bu tür zamlar geliyor.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Uzman ve pratisyen hekimlere) 5 bin, 2 bin 500 lira; bu tür zamlar geliyor."

AA / Sinan Uslu - Son Dakika Haberleri

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