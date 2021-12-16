Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücret 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamının 4 bin 250 lira olarak uygulanacağını açıkladı. Erdoğan, "Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir" dedi.

8 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin 4'üncü ve sonuncusu, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ile komisyon üyeleri katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından asgari ücret rakamını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından şahsına aktarılan görüş çerçevesinde asgari ücreti belirlediklerini kaydederek, "Buna göre 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir. Son 50 yılın en yüksek rakamını ifade eden asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yeni asgari ücretin çalışanlarımıza, işverenlerimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasası'nda belirtildiği şekilde demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunun ifadesi olan bu artışla çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza inanıyorum" ifadelerini kullandı.