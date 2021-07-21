Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık Kıbrıs Türklerinin uluslararası görüşmelerde masadaki tek talebi egemen devlet statülerinin tanınmasıdır"
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 il teşkilatıyla videokonferans aracılığıyla bayramlaştı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 il teşkilatıyla videokonferans aracılığıyla bayramlaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık Kıbrıs Türklerinin uluslararası görüşmelerde masadaki tek talebi egemen devlet statülerinin tanınmasıdır. Bunun dışındaki tüm teklifler geçerliliğini yitirmiştir."
Kaynak: Anadolu Ajansı