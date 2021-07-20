Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık Güney-Kuzey, böyle bir derdin içinde olmayacağız

Son dakika haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayram Namazını KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la birlikte Lefkoşa'da Hala Hatun Camii'nde kıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayram Namazını KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la birlikte Lefkoşa'da Hala Hatun Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz sonrasında camide bulunan cemaatle bayramlaşarak "Sevgili kardeşlerim. Öncelikle Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum, bayramınız mübarek olsun. Rabbim tekrarını nasip etsin inşallah. Alem-i İslam'ın ittihadına, intibahına vesile kılsın. İnşallah bu güzel Kıbrıs'ımızı, 47 yıl önce yaşadığımızı, inşallah bizlere bir daha yaşatmasın. Bundan sonraki süreç Güzel Kıbrıs'ımızın çok daha güzel, çok daha kalkınmış ve güçlü bir Kıbrıs olarak yoluna devamını bizlere nasip etsin. Artık Güney-Kuzey, böyle bir derdin içinde olmayacağız. Bundan sonra Kıbrıs Türkü çok daha güçlü bir şekilde inşallah yoluna devam edecektir. Tekrar bayramınızı tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı