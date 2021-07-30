Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Art arda bazı felaketleri yaşıyoruz. Rabbim bu felaketlerden de bir an önce kurtulmayı bizlere nasip eylesin"
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Art arda bazı felaketleri yaşıyoruz. Rabbim bu felaketlerden de bir an önce kurtulmayı bizlere nasip eylesin"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Art arda bazı felaketleri yaşıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Art arda bazı felaketleri yaşıyoruz. Rabbim bu felaketlerden de bir an önce kurtulmayı bizlere nasip eylesin"

-"Ya rabbi bir an önce bu felaketleri tamamı ile çözerek, hallederek bu şehirlerimizi sahiplerinin yüzünü güldürecek hale dönüştürmeyi bize nasip eyle"

İSTANNBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldı.

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Art arda bazı felaketleri yaşıyoruz. Rabbim bu felaketlerden de bir an önce kurtulmayı bizlere nasip eylesin'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Art arda bazı felaketleri yaşıyoruz. Rabbim bu felaketlerden de bir an önce kurtulmayı bizlere nasip eylesin'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Art arda bazı felaketleri yaşıyoruz. Rabbim bu felaketlerden de bir an önce kurtulmayı bizlere nasip eylesin'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Art arda bazı felaketleri yaşıyoruz. Rabbim bu felaketlerden de bir an önce kurtulmayı bizlere nasip eylesin'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Art arda bazı felaketleri yaşıyoruz. Rabbim bu felaketlerden de bir an önce kurtulmayı bizlere nasip eylesin" - Haberler
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