Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Art arda bazı felaketleri yaşıyoruz. Rabbim bu felaketlerden de bir an önce kurtulmayı bizlere nasip eylesin"
Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Art arda bazı felaketleri yaşıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Art arda bazı felaketleri yaşıyoruz. Rabbim bu felaketlerden de bir an önce kurtulmayı bizlere nasip eylesin"
-"Ya rabbi bir an önce bu felaketleri tamamı ile çözerek, hallederek bu şehirlerimizi sahiplerinin yüzünü güldürecek hale dönüştürmeyi bize nasip eyle"
İSTANNBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı