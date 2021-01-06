Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti

06.01.2021 16:04 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak için Türkiye'ye gelen Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak için Türkiye'ye gelen Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü.

Arnavutluk Başbakanı Rama, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı. Karşılama töreninde Erdoğan ve Rama'nın yerlerini almasının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde Türkiye ve Arnavutluk milli marşları çalındı. Rama, Muhafız Alayı tören kıtasını Türkçe 'merhaba asker' diyerek selamladı. Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden askerlerin de katıldığı törende daha sonra iki ülkenin heyetleri takdim edildi. Türkiye heyetinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Rama, iki ülkenin bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.Törenin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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