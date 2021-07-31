Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da orman yangınlarından etkilenen bölgelerdeki çalışmalara ilişkin brifing aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da orman yangınlarından etkilenen bölgelerdeki çalışmalara ilişkin brifing aldı

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da orman yangınlarından etkilenen bölgelerdeki çalışmalara ilişkin brifing aldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarından etkilenen bölgelerde yapılan çalışmalara ilişkin brifing aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarından etkilenen bölgelerde yapılan çalışmalara ilişkin brifing aldı.

Bölgede incelemelerde bulunan Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Brifingde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile diğer yetkililer de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Aşısızlara kısıtlama gelecek mi?' sorusuna yanıt: Kabine toplantısında ele alacağız
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Aşısızlara kısıtlama gelecek mi?" sorusuna yanıt: Kabine toplantısında ele alacağız
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınlarda sabotaj iddialarına yanıt: Soruşturmalar yoğun şekilde devam ediyor
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınlarda sabotaj iddialarına yanıt: Soruşturmalar yoğun şekilde devam ediyor

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Haydar Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Ece Erken Düm Tek Tek Yiğit Marcus Aral
Spor Diego Can Bartu Ecem Güzel Mete Gazoz Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da orman yangınlarından etkilenen bölgelerdeki çalışmalara ilişkin brifing aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 15:40:15. #1.14#

title