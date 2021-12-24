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Son dakika haberleri | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANNE VE BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Erdoğan burada annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret ederek, dua okudu.

Son dakika haberleri | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANNE VE BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ

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 Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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