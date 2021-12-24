Son dakika haberleri | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANNE VE BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Erdoğan burada annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret ederek, dua okudu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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