Son dakika haberleri | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANNE VE BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ
Son dakika haberleri: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Erdoğan burada annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret ederek, dua okudu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri