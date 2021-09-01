Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'ya şanına ve tarihine yakışır bir adliye binası kazandırmakta kararlıyız. Proje çalışmaları bitmek üzere, inşallah yıl...
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'ya şanına ve tarihine yakışır bir adliye binası kazandırmakta kararlıyız. Proje çalışmaları bitmek üzere, inşallah yıl...

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ankara'ya şanına ve tarihine yakışır bir adliye binası kazandırmakta kararlıyız. Proje çalışmaları bitmek üzere, inşallah yıl...
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'ya şanına ve tarihine yakışır bir adliye binası kazandırmakta kararlıyız. Proje çalışmaları bitmek üzere, inşallah yıl bitmeden temeli atılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'ya şanına ve tarihine yakışır bir adliye binası kazandırmakta kararlıyız. Proje çalışmaları bitmek üzere, inşallah yıl bitmeden temeli atılacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'ya şanına ve tarihine yakışır bir adliye binası kazandırmakta kararlıyız. Proje çalışmaları bitmek üzere, inşallah yıl... - Haberler
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