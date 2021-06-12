Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes'i kabul etti
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes'i kabul etti

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Haberler | Politika

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes'i kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Euroleague'de ve Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'in yönetici, teknik heyet ve sporcularını İstanbul Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes'i kabul etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Euroleague'de ve Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'in yönetici, teknik heyet ve sporcularını İstanbul Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

THY Euroleague ve Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'te yönetim, teknik heyet ve sporcular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İstanbul'da bulunan Vahdettin Köşkü'nde ziyaret etti. Kabulde Anadolu Efes'in sahibi olan, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman ve ekibi ile Anadolu Efesli basketbolcular yer aldı. Anadolu Efes Spor Kulübü, kazanılan Euroleague ve Basketbol Süper Ligi kupalarını da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a götürdü.

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes'i kabul etti
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes'i kabul etti
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes'i kabul etti
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes'i kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor

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