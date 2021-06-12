Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes'i kabul etti

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes'i kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Euroleague'de ve Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'in yönetici, teknik heyet ve sporcularını İstanbul Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.