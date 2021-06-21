Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ameliyatla ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit'in doğum gününü kutladı
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ameliyatla ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit'in doğum gününü kutladı

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ameliyatla ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit'in doğum gününü kutladı
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ameliyatla ayrılan siyam ikizlerinin doğum gününü Twitter mesajıyla kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ameliyatla ayrılan siyam ikizlerinin doğum gününü Twitter mesajıyla kutladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından, zorlu tedavi sürecinin ardından hayata tutunan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Londra'da yapılan operasyon sonrası ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel'in, Ankara Şehir Hastanesindeki 3. doğum günü kutlamasından kareleri paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Rabb'imizin mucizesi olan güzel evlatlarımıza daha nice sağlıklı yıllar diliyorum. Devletimizin şefkat elini tüm çocuklarımıza uzatmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ameliyatla ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit'in doğum gününü kutladı
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ameliyatla ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit'in doğum gününü kutladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ameliyatla ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit'in doğum gününü kutladı - Haberler
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