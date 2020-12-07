Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Altını çizerek ifade etmek isterim ki 18 yılda uluslararası müteşebbisleri asla 'yabancı' yatırımcı olarak görmedik,...

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Altını çizerek ifade etmek isterim ki 18 yılda uluslararası müteşebbisleri asla 'yabancı' yatırımcı olarak görmedik, görmüyoruz.