Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Altını çizerek ifade etmek isterim ki 18 yılda uluslararası müteşebbisleri asla 'yabancı' yatırımcı olarak görmedik,...
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Altını çizerek ifade etmek isterim ki 18 yılda uluslararası müteşebbisleri asla 'yabancı' yatırımcı olarak görmedik,...

07.12.2020 13:21 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:25
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Altını çizerek ifade etmek isterim ki 18 yılda uluslararası müteşebbisleri asla 'yabancı' yatırımcı olarak görmedik, görmüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Altını çizerek ifade etmek isterim ki 18 yılda uluslararası müteşebbisleri asla 'yabancı' yatırımcı olarak görmedik, görmüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak

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