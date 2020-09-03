Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans görüşmesi yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans görüşmesi yaptı

Son dakika politika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans görüşmesi yaptı
03.09.2020 19:31 | Son Güncelleme: 03.09.2020 19:34

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Erdoğan, görüşmede Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Kıbrıs Türk halkının haklarının korunduğu ve bütün kıyıdaş ülkelerin kazanacağı adil bir paylaşımdan yana olduklarını, ancak Yunanistan ve Rum kesimi ile onlara arka çıkan ülkelerin çözümsüzlüğü ve gerginliği tırmandırıcı adımlar attığını ifade etti.

Yunanistan'ın bencil ve haksız tutumunun bazı ülkelerce destek bulmasının kabul edilemez olduğunu belirten Erdoğan, uluslararası hukuku hiçe sayan girişimlere karşı Türkiye'nin hak ile menfaatlerini her zaman ve her yerde koruyacaklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın ve onu destekleyen ülkelerin bölgesel barışa zarar veren adımlarıyla yol açtıkları sorunla ilgili Angela Merkel'in çözüme katkı verme çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hazır bulundu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Sultan Alparslan
Magazin Sibel Can Wilma Elles Fatma Girik Murat Dalkılıç
Spor Şenol Güneş Metin Oktay Eddie Newton Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Eylül Bakan Adana Yunanistan
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans görüşmesi yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 19:34:29. #1.15#
title