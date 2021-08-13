Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Allah'ın izniyle bu afetleri de aşacağız. Ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapıp, küllerimizden inşallah...

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Allah'ın izniyle bu afetleri de aşacağız. Ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapıp, küllerimizden inşallah yeniden ayağa kalkacağız."