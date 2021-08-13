Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Allah'ın izniyle bu afetleri de aşacağız. Ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapıp, küllerimizden inşallah...
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Allah'ın izniyle bu afetleri de aşacağız. Ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapıp, küllerimizden inşallah...

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Allah'ın izniyle bu afetleri de aşacağız. Ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapıp, küllerimizden inşallah...
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Allah'ın izniyle bu afetleri de aşacağız. Ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapıp, küllerimizden inşallah yeniden ayağa kalkacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Allah'ın izniyle bu afetleri de aşacağız. Ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapıp, küllerimizden inşallah yeniden ayağa kalkacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Allah'ın izniyle bu afetleri de aşacağız. Ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapıp, küllerimizden inşallah... - Haberler
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