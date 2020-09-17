Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akdeniz'deki en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi birilerinin sahillerine...
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akdeniz'deki en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi birilerinin sahillerine hapsetmesine izin vermeyeceğiz.
17.09.2020 14:31 | Son Güncelleme: 17.09.2020 14:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akdeniz'deki en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi birilerinin sahillerine hapsetmesine izin vermeyeceğiz."
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Kaynak: AA