Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akdeniz'deki en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi birilerinin sahillerine...
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akdeniz'deki en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi birilerinin sahillerine...

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akdeniz'deki en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi birilerinin sahillerine hapsetmesine izin vermeyeceğiz.

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan:
17.09.2020 14:31 | Son Güncelleme: 17.09.2020 14:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akdeniz'deki en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi birilerinin sahillerine hapsetmesine izin vermeyeceğiz."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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