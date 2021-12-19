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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti mahalle başkanlarına hitap etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen 'Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na telefon bağlantısıyla katılarak mahalle başkanlarına hitap etti.

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen 'Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na telefon bağlantısıyla katılarak mahalle başkanlarına hitap etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda, salondakilerin isteği üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Erdoğan, mahalle başkanlarını selamlayarak, toplantının hayırlı olmasını diledi. Bu buluşmanın çok büyük bereketlere vesile olmasını dileyen Erdoğan, Sevgili kardeşlerim, biliyorum ki sizler şu anda 2023'ün hazırlıkları içerisindesiniz. ve bizler de bildiğiniz gibi cuma ve cumartesi günü Türkiye-Afrika Liderler Zirvesi'ni gerçekleştirdik. ve dün akşam bu liderler zirvesini de tamamladık. Böyle bir dönemde şu anda sizlerin de bir araya gelişi, bu zirveyi sizin de yapışınız bana ayrı bir mutluluk veriyor. Sizleri tebrik ediyorum. Biz biliyoruz ki bütün işlerde istişare bize bir emr-i ilahidir. Siz de bu emr-i ilahinin gereğini yerine getirmek suretiyle inşallan 2023'e çok daha güçlü çok daha verimli bir şekilde hazırlanmış olacaksınız dedi.

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti mahalle başkanlarına hitap etti

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti mahalle başkanlarına hitap etti

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