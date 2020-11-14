Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerinde konuştu

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerinde konuştu İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı.