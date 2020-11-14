Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerinde konuştu
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerinde konuştu

14.11.2020 14:59 | Son Güncelleme: 14.11.2020 15:05

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerinde konuştu İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerinde konuştu

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı.

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerinde konuştu
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerinde konuştu
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerinde konuştu
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerinde konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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