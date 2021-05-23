Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bazı özel programlarının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Erdoğan'ı AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe karşıladı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı