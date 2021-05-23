Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bazı özel programlarının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Erdoğan'ı AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe karşıladı.

(İHA)

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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