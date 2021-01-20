Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı (1)
20.01.2021 14:59 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:07
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Çanakkale ve Edirne illerine canlı bağlantı ile bağlanılması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yalova, Kırklareli, Edirne, Sakarya ve Çanakkale 7.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Çanakkale ve Edirne illerine canlı bağlantı ile bağlanılması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yalova, Kırklareli, Edirne, Sakarya ve Çanakkale 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı