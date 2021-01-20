Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı (1)

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Çanakkale ve Edirne illerine canlı bağlantı ile bağlanılması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yalova, Kırklareli, Edirne, Sakarya ve Çanakkale 7.