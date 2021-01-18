Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti hiçbir zaman sadece seçimden seçime millete giden, insanların kapısın çalan bir parti olmadı"
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti hiçbir zaman sadece seçimden seçime millete giden, insanların kapısın çalan bir parti olmadı"

18.01.2021 14:56 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:03

Son dakika gündem haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Manisa, Aydın, Mardin, Adıyaman, Kilis, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Muş İl Kongreleri'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Manisa, Aydın, Mardin, Adıyaman, Kilis, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Muş İl Kongreleri'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AK Parti hiçbir zaman sadece seçimden seçime millete giden, insanların kapısın çalan bir parti olmadı'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AK Parti hiçbir zaman sadece seçimden seçime millete giden, insanların kapısın çalan bir parti olmadı'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AK Parti hiçbir zaman sadece seçimden seçime millete giden, insanların kapısın çalan bir parti olmadı'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AK Parti hiçbir zaman sadece seçimden seçime millete giden, insanların kapısın çalan bir parti olmadı'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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