Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (4)

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Açılan yeni kuyular yanında, daha önce 'Petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan da petrol üretmeye başladık.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Açılan yeni kuyular yanında, daha önce 'Petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan da petrol üretmeye başladık. Sadece son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik." dedi.

Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında, "Faşistliğiyle, yatırım düşmanlığıyla, beceriksizliğiyle, arsızlığıyla, hırsızlığıyla, terör örgütleri ve suç çeteleriyle aynı kulvarda yürüyüşüyle, ülkesini yabancılara şikayet etme hastalığıyla CHP apaçık ortadadır. Bugüne kadar girdiği her seçimde CHP'ye hak ettiği dersi veren milletimiz, şu anda ekranları başında bizi izleyen aziz milletimiz, inşallah 2023'te bir kez daha aynı iradeyi ortaya koyacaktır." dedi.

Milletin özellikle hakikatler karşısındaki tavrının hiçbir zaman şaşmayacağına inandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti olarak bize düşen, 19 yıllık müktesebatımızdan aldığımız güçle yeni başarılar için 'Durmak yok, yola devam' diyerek işimize bakmaktır. Geçtiğimiz grup toplantısında da ifade ettiğim gibi AK Parti olarak dün vesayete karşı nasıl mücadele ettiysek, siyaset ve toplum mühendislerine nasıl meydanı bırakmadıysak, uluslararası alanda ülkemizin başını nasıl dik tuttuysak, Türkiye'nin 81 vilayetinin her karışını nasıl eserlerimizle ve hizmetlerimizle donattıysak, terör örgütlerinin tamamının başını nasıl ezdiysek, demokrasiyi ve özgürlükleri nasıl gözümüz gibi koruyup geliştirdiysek, milletimizin her bir ferdinin hakkını, hukukunu, geleceğini nasıl gözettiysek, inşallah yarın da aynı şekilde halkımızın emrinde çalışmayı, mücadele etmeyi, yeni başarılara imza atmayı sürdüreceğiz."

"Ekonomide ciddi bir toparlanma bekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrelerini tamamladıklarını, teşkilatlarını yeni bir heyecan ve enerjiyle 2023'e hazırladıklarının altını çizerek şöyle konuştu:

"Her anı, her günü en verimli şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. İnşallah ekonomide bu yılla birlikte ciddi bir toparlanma bekliyoruz. Bu çerçevede son yıllarda petrol ve doğal gaz aramacılığında da önemli bir ivme yakaladığımızın müjdesini de milletimle paylaşmak istiyorum. Karadeniz'de bulduğumuz 405 milyar metreküplük doğal gazın ardından, kara alanlarında sürdürdüğümüz çalışmaların da sonuçlarını almaya başladık. Açılan yeni kuyular yanında, daha önce 'Petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan da petrol üretmeye başladık. Sadece son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik. Diyarbakır'da bulunan Akoba-1 ve Yenişehir-1 kuyularıyla Kırklareli'ndeki Misinli-2 kuyularımızda günlük üretimimize 6 bin 800 varil ilave sağladık. Türkiye Petrollerinin 2021 yılı yurt içi günlük üretim ortalaması, son üç keşfimizle birlikte 61 bin varilin üzerine çıkmıştır."

Doğal gazın vatandaşların hizmetine sunulması için şebeke genişletme yatırımlarının da devam ettiğini kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

"2002 yılında 5 büyükşehrimiz ve 57 ilçemizin faydalandığı doğal gazı bugün 81 ilimizin tamamında ve 593 yerleşim yerinde milletimizin kullanımına sunduk. Doğal gaz iletim ve dağıtım şebekelerimizin uzunluğunu 46 milyar liranın üzerinde bir yatırımla 174 bin kilometreye ulaştırdık. Aynı şekilde doğal gaz abone sayımızı 17 milyona, doğal gazı aktif olarak kullanan nüfusu da 55 milyona çıkardık. Halen şehrine doğal gaz şebekesi ulaşmış olmasına rağmen bu konfordan faydalanmayı, bunun yoluna girmemiş yaklaşık 13 milyon vatandaşımız bulunuyor. Buradan tüm vatandaşlarımıza kapılarına kadar gelen bu imkandan yararlanmaları çağrısında bulunuyorum. Petrol ve doğalgaz yanında hemen her alanda benzer müjdelerin hazırlıkları içindeyiz. Yıllardır hazırlıklarını yaptığımız pek çok atılımı, pek çok projeyi, pek çok yatırımı 2023'e kadar birer birer milletimizin hizmetine sunacağız."

Taksim Camisi cuma namazıyla açılıyor

Erdoğan, partisinin teşkilat çalışmalarına da değindiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İl teşkilatlarımızdan her birinin bugünden başlayarak Haziran 2023'e kadar olan süreci gün gün planlamalarını, vatandaşlarımızın tamamının gönlüne dokunacak faaliyetler belirlemelerini istiyorum. Biz de salgın şartlarının el verdiği ölçüde illerimizi ziyaret ederek, bu çalışmaları hem yerinde görecek hem de bizzat iştirak edeceğiz. Ülkemizi ve partimizi hedef alan saldırılara vereceğimiz en güzel cevap milletimizle daha sıkı şekilde kucaklaşmak, ülkemize daha büyük hizmetler kazandırmak olacaktır."

"Rabb'im yar ve yardımcımız olsun." diyen Erdoğan, bu vesileyle Adnan Menderes ve arkadaşları başta olmak üzere, ülkenin demokrasi, özgürlük ve kalkınma mücadelesine katkı veren herkesi şükranla yad etti. Erdoğan, "Türkiye'nin huzuru ve güvenliği, devletimizin bekası yolunda gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Yarın Taksim Camisi'nin açılışını da cuma namazıyla yapacaklarını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yıllar yılı, çocukluğumdan itibaren bilirim 'Yapamazsınız, edemezsiniz' derlerdi. ve orada kıytırık bir köşede, adeta çöp depolama merkezi gibi yerde maalesef Müslümanlar cumasını kılardı. Ama Rabb'im bunu da yine bizlere nasip etti. Sağ olsun hayırsever bir kardeşimiz Sur Yapı burayı kendileri inşa ettiler ve şu anda her şeyiyle bitti. Ondan sonraki hafta da inşallah Zonguldak'ta olacağız. Zonguldak'ta da Karadeniz'in kıyısında Uzun Mehmet Camisi'ni inşa ettik. O da muhteşem bir mimari. Tam Karadeniz'in kıyısında. Oranın açılışını da inşallah bir hafta sonra, yine bir cuma namazıyla birlikte yapacağız. Çünkü biz, bize yakışanı yapıyoruz ve inanıyorum ki buralardaki bütün kardeşlerimiz kendileri de bu atılan adımlardan çok çok mutlu, çok çok memnunlar. Aldığımız geri dönüşler de bunu gösteriyor. İşte Uzun Mehmet. Şimdi yeni kuşak Uzun Mehmet'i inşallah bu camiyle tanıyacak. Çoğu bilmez. Ama şimdi öğrenecek."

Erdoğan, Karadeniz'de bir de lojistik merkezinin açılışını yapacaklarını, daha sonra da Kanuni Sondaj Gemisi'yle bağlantı kuracaklarını belirterek, "Bu adımlarla birlikte inşallah bu aradaki eser siyasetimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel