Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta
Son dakika habere göre - Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis'in Ahlat ilçesine geldi.
25.08.2020 16:01 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:05
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta
BİTLİS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis'in Ahlat ilçesine geldi.
Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere uçakla Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradan da helikopterle Bitlis'in Ahlat ilçesine geldi.
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Kaynak: İHA