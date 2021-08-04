Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ağaç işi bizim işimiz, şu ana kadar 5 buçuk milyar ağacı diken iktidar kalkıp da bu yangınlara 'eyvallah' der mi? Aynı...
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ağaç işi bizim işimiz, şu ana kadar 5 buçuk milyar ağacı diken iktidar kalkıp da bu yangınlara 'eyvallah' der mi? Aynı...

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ağaç işi bizim işimiz, şu ana kadar 5 buçuk milyar ağacı diken iktidar kalkıp da bu yangınlara 'eyvallah' der mi? Aynı...
Anadolu Ajansı / Aylin Dal - Haberler | Politika

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ağaç işi bizim işimiz, şu ana kadar 5 buçuk milyar ağacı diken iktidar kalkıp da bu yangınlara 'eyvallah' der mi? Aynı kararlılıkla buna devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ağaç işi bizim işimiz, şu ana kadar 5 buçuk milyar ağacı diken iktidar kalkıp da bu yangınlara 'eyvallah' der mi? Aynı kararlılıkla buna devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal

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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ağaç işi bizim işimiz, şu ana kadar 5 buçuk milyar ağacı diken iktidar kalkıp da bu yangınlara 'eyvallah' der mi? Aynı... - Haberler
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