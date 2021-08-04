Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ağaç işi bizim işimiz, şu ana kadar 5 buçuk milyar ağacı diken iktidar kalkıp da bu yangınlara 'eyvallah' der mi? Aynı...
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ağaç işi bizim işimiz, şu ana kadar 5 buçuk milyar ağacı diken iktidar kalkıp da bu yangınlara 'eyvallah' der mi? Aynı kararlılıkla buna devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ağaç işi bizim işimiz, şu ana kadar 5 buçuk milyar ağacı diken iktidar kalkıp da bu yangınlara 'eyvallah' der mi? Aynı kararlılıkla buna devam edeceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal