Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afrika'yla) İmkanlarımız nispetinde önümüzdeki dönemde 15 milyon doz aşıyı paylaşmayı planlıyoruz." - Haberler
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afrika'yla) İmkanlarımız nispetinde önümüzdeki dönemde 15 milyon doz aşıyı paylaşmayı planlıyoruz."

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afrika'yla) İmkanlarımız nispetinde önümüzdeki dönemde 15 milyon doz aşıyı paylaşmayı planlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Afrika'yla) İmkanlarımız nispetinde önümüzdeki dönemde 15 milyon doz aşıyı paylaşmayı planlıyoruz."

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Açılış Oturumu'nda konuştu: (1)

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Açılış Oturumu'nda konuştu: (1)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Afrika'nın, Güvenlik Konseyi'nde hak ettiği şekilde temsil edilebilmesi için güç birliği yapmamız gerektiğine inanıyorum.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrika'nın, Güvenlik Konseyi'nde hak ettiği şekilde temsil edilebilmesi için güç birliği yapmamız gerektiğine inanıyorum."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '1,3 milyar insanın yaşadığı Afrika kıtasının Güvenlik Konseyi'nde söz ve karar hakkının olmaması çok büyük bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1,3 milyar insanın yaşadığı Afrika kıtasının Güvenlik Konseyi'nde söz ve karar hakkının olmaması çok büyük bir...

AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri

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