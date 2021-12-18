Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afrika'yla) İmkanlarımız nispetinde önümüzdeki dönemde 15 milyon doz aşıyı paylaşmayı planlıyoruz."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afrika'yla) İmkanlarımız nispetinde önümüzdeki dönemde 15 milyon doz aşıyı paylaşmayı planlıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Afrika'yla) İmkanlarımız nispetinde önümüzdeki dönemde 15 milyon doz aşıyı paylaşmayı planlıyoruz."
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Açılış Oturumu'nda konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrika'nın, Güvenlik Konseyi'nde hak ettiği şekilde temsil edilebilmesi için güç birliği yapmamız gerektiğine inanıyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1,3 milyar insanın yaşadığı Afrika kıtasının Güvenlik Konseyi'nde söz ve karar hakkının olmaması çok büyük bir...
AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri
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