Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Ulaştırma Bakanı Zeki'yi kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Ulaştırma Bakanı Zeki'yi kabul etti

28.01.2021 21:54 | Son Güncelleme: 28.01.2021 22:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki, kabul basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Ulaştırma Bakanı Zeki'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Ulaştırma Bakanı Zeki'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Ulaştırma Bakanı Zeki'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Ulaştırma Bakanı Zeki'yi kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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