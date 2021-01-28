Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Ulaştırma Bakanı Zeki'yi kabul etti
28.01.2021 21:54 | Son Güncelleme: 28.01.2021 22:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki, kabul basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da hazır bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz