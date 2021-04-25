Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum'u kabul etti
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum'u kabul etti

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum'u kabul etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum'u kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum'u kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vahdettin Köşkü'ndeki kabulü, basına kapalı gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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