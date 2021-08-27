Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afganistan'daki terör saldırısı) Terör örgütlerine bu ülkeleri teslim etmek suretiyle buralardan ayrılmak bedeli ağır...
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afganistan'daki terör saldırısı) Terör örgütlerine bu ülkeleri teslim etmek suretiyle buralardan ayrılmak bedeli ağır neticeler doğurmaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afganistan'daki terör saldırısı) Terör örgütlerine bu ülkeleri teslim etmek suretiyle buralardan ayrılmak bedeli ağır neticeler doğurmaktadır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici