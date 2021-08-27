Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afganistan'daki terör saldırısı) Terör örgütlerine bu ülkeleri teslim etmek suretiyle buralardan ayrılmak bedeli ağır...
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afganistan'daki terör saldırısı) Terör örgütlerine bu ülkeleri teslim etmek suretiyle buralardan ayrılmak bedeli ağır...

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Afganistan'daki terör saldırısı) Terör örgütlerine bu ülkeleri teslim etmek suretiyle buralardan ayrılmak bedeli ağır...
Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afganistan'daki terör saldırısı) Terör örgütlerine bu ülkeleri teslim etmek suretiyle buralardan ayrılmak bedeli ağır neticeler doğurmaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afganistan'daki terör saldırısı) Terör örgütlerine bu ülkeleri teslim etmek suretiyle buralardan ayrılmak bedeli ağır neticeler doğurmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afganistan'daki terör saldırısı) Terör örgütlerine bu ülkeleri teslim etmek suretiyle buralardan ayrılmak bedeli ağır... - Haberler
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