Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz."

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz.