Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz."
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz."

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Afganistan'daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz.'
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz."

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Afganistan'daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz.'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan ve İran'da gerekli tedbirler alınmazsa yeni göç dalgasının kaçınılmaz olduğuna dikkati çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan ve İran'da gerekli tedbirler alınmazsa yeni göç dalgasının kaçınılmaz olduğuna dikkati çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan kaynaklı göç karşısında insani trajediyi önlemenin, bu insanlara acilen Afganistan'da ve komşu ülkelerde yardım...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan kaynaklı göç karşısında insani trajediyi önlemenin, bu insanlara acilen Afganistan'da ve komşu ülkelerde yardım...

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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz." - Haberler
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