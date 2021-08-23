Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz."
Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz