Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik vahşi saldırıları karşısında tüm platformlarda sürdürdükleri çalışmalarda Afganistan'la birlikte hareket...
Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik vahşi saldırıları karşısında tüm platformlarda sürdürdükleri çalışmalarda Afganistan'la birlikte hareket etmenin önemini vurguladı.
Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik vahşi saldırıları karşısında tüm platformlarda sürdürdükleri çalışmalarda Afganistan'la birlikte hareket etmenin önemini vurguladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş