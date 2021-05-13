Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik vahşi saldırıları karşısında tüm platformlarda sürdürdükleri çalışmalarda Afganistan'la birlikte hareket...
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Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik vahşi saldırıları karşısında tüm platformlarda sürdürdükleri çalışmalarda Afganistan'la birlikte hareket...

Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik vahşi saldırıları karşısında tüm platformlarda sürdürdükleri çalışmalarda Afganistan'la birlikte hareket...
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Politika

Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik vahşi saldırıları karşısında tüm platformlarda sürdürdükleri çalışmalarda Afganistan'la birlikte hareket etmenin önemini vurguladı.

Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik vahşi saldırıları karşısında tüm platformlarda sürdürdükleri çalışmalarda Afganistan'la birlikte hareket etmenin önemini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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