Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AFAD'ın sel bölgesine yardım kampanyası) Yarın kabine toplantımız var. Kabine üyelerimiz de yarın bağışta bulunacaklar."
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AFAD'ın sel bölgesine yardım kampanyası) Yarın kabine toplantımız var. Kabine üyelerimiz de yarın bağışta bulunacaklar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AFAD'ın sel bölgesine yardım kampanyası) Yarın kabine toplantımız var. Kabine üyelerimiz de yarın bağışta bulunacaklar."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun