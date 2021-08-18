Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AFAD'ın sel bölgesine yardım kampanyası) Yarın kabine toplantımız var. Kabine üyelerimiz de yarın bağışta bulunacaklar."
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AFAD'ın sel bölgesine yardım kampanyası) Yarın kabine toplantımız var. Kabine üyelerimiz de yarın bağışta bulunacaklar."

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(AFAD'ın sel bölgesine yardım kampanyası) Yarın kabine toplantımız var. Kabine üyelerimiz de yarın bağışta bulunacaklar.'
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AFAD'ın sel bölgesine yardım kampanyası) Yarın kabine toplantımız var. Kabine üyelerimiz de yarın bağışta bulunacaklar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AFAD'ın sel bölgesine yardım kampanyası) Yarın kabine toplantımız var. Kabine üyelerimiz de yarın bağışta bulunacaklar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AFAD'ın sel bölgesine yardım kampanyası) Yarın kabine toplantımız var. Kabine üyelerimiz de yarın bağışta bulunacaklar." - Haberler
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