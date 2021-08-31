Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi ile görüştü

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.