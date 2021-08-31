Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi ile görüştü
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı