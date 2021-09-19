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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye gidiyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye gidiyor

Son dakika haberleri... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ziyarette bulunacak.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ziyarette bulunacak.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere, 19- 22 Eylül 2021 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret edecekler ve 20 Eylül günü, New York'ta inşa edilen Yeni Türkevi binasının açılışını yapacaklardır" denildi

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret kapsamında katılacağı programlar şöyle sıralandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Kovid- 19 Salgınının Atlatılması, Sürdürülebilirliğin Yeniden İnşası, Gezegenin İhtiyaçlarına Cevap Verilmesi, İnsanların Haklarına Saygı ve Birleşmiş Milletler'in Yeniden Canlandırılması için Dayanıklılığın Umut Yoluyla Tesisi' temasıyla gerçekleştirilecek olan 76'ncı Genel Kurul'un ilk günü olan 21 Eylül 2021 tarihinde hitaplarını gerçekleştireceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız, ziyaret vesilesiyle Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin yanı sıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmelerde bulunacaklarıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca, Türk- Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenecek 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' başlıklı konferans kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk, soydaş ve Müslüman toplumu temsilcileriyle bir araya geleceklerdir. Cumhurbaşkanımızın, ABD'deki basın yayın kuruluşlarına mülakatlar vermeleri ve Türk- Amerikan İş Konseyi (TAİK) tarafından ABD iş dünyasının temsilcilerinin iştirakiyle düzenlenecek 11'nci Türkiye Yatırım Konferansı geleneksel Gala Yemeği'ne teşrif etmeleri öngörülmektedir."


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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