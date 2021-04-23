Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberler... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; liderler, ikili ilişkilerin stratejik doğası ve karşılıklı çıkar ilişkileri temelinde iş birliğinin genişletilmesi amacıyla birlikte çalışmanın önemi hususlarında mutabık kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve ABD'nin Suriye'de PKK- PYD terör örgütüne verdiği destek gibi konuların çözüme kavuşturulmasının, Türk- Amerikan ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınması için önemli olduğunu ifade etti.İki lider, haziran ayında düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin marjında görüşme konusunda anlaşmaya vardı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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